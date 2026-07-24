L'Onu ha dichiarato lo stato di emergenza in Afghanistan a causa delle alluvioni. Le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno causato danni significativi, in particolare nella provincia di Nuristan nel nord-est del paese. Le operazioni di soccorso sono in corso nelle zone colpite, che sono state duramente colpite dalle inondazioni. La dichiarazione di emergenza riguarda le aree interessate dalle intense piogge e dai conseguenti allagamenti.

È stato d'emergenza per le alluvioni in Afghanistan. Così ha stabilito l'Onu, mentre proseguono le operazioni di soccorso nelle aree colpite dalle piogge torrenziali che negli ultimi giorni hanno devastato soprattutto la provincia nord-orientale di Nuristan. Secondo le autorità locali e le Nazioni Unite, il bilancio è di almeno 46 morti e oltre 100 feriti in Afghanistan. Ma il maltempo ha causato vittime anche in Pakistan e India, portando il totale dei decessi nella regione ad almeno 82. Ingenti danni al territorio Photo Embed: I danni delle alluvioni nel Panjshir Il portavoce delle Nazioni Unite Stéphane Dujarric ha riferito che le alluvioni hanno provocato «ingenti danni ad abitazioni, negozi, mercati, ponti e infrastrutture idriche». 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Afghanistan, Onu: è stato d'emergenza per le alluvioni

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96% Afghanistan Effected By Massive Flash Flood That Is Not Stopping At All

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