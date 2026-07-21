Le inondazioni improvvise nel Nuristan, in Afghanistan, hanno causato almeno 20 morti, oltre 80 feriti e più di 100 dispersi. Le violente alluvioni hanno colpito la provincia orientale, provocando danni e spostamenti di popolazione. Le autorità stanno intervenendo per soccorrere i dispersi e assistere i feriti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni alle infrastrutture o sulle operazioni di soccorso in corso.

Almeno 20 persone sono morte, oltre 80 sono rimaste ferite e più di 100 risultano disperse a causa delle violente inondazioni improvvise che hanno colpito la provincia orientale del Nuristan, in Afghanistan. Le autorità hanno avviato le operazioni di ricerca e soccorso, concentrate soprattutto nell'area di Parun, capoluogo della provincia, dove la piena ha travolto abitazioni, attività commerciali, terreni agricoli e infrastrutture pubbliche. Secondo le autorità locali, tra i dispersi figurano anche alcuni funzionari dell'amministrazione cittadina. La regione del Nuristan In Evidence Il Nuristan è una regione montuosa e isolata al confine con il Pakistan, raggiungibile da Kabul dopo oltre dieci ore di viaggio su strade difficili. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Afghanistan, alluvioni nel Nuristan: almeno 20 morti, 80 feriti e oltre 100 dispersi

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