In Afghanistan, nelle ultime ore, almeno 23 persone sono morte e più di 100 risultano disperse dopo recenti alluvioni nella regione del Nuristan. I soccorritori stanno cercando tra fango e macerie i superstiti e i dispersi. Il bilancio provvisorio potrebbe aggravarsi man mano che proseguono le ricerche. Le operazioni di soccorso sono in corso, ma la situazione rimane critica a causa delle condizioni meteo e delle zone colpite.

Sono almeno 23 i morti e oltre 100 i dispersi in Afghanistan a seguito delle alluvioni che hanno colpito l’Est del Paese negli scorsi giorni. Il bilancio è ancora provvisorio, i soccorritori sono ora al lavoro alla ricerca dei superstiti e dei dispersi tra fango e macerie. Le inondazioni che hanno colpito la regione del Nuristan sono state provocate dalle piogge torrenziali che si sono abbattute lunedì 20 sulla provincia orientale, causando il crollo di un numero imprecisato di edifici. Tra le aree colpite anche Parun, capoluogo della Regione. Le inondazioni hanno causato ingenti danni alle abitazioni, ai terreni agricoli e alle infrastrutture pubbliche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Afghanistan, alluvioni nella regione del Nuristan: almeno 23 morti e oltre 100 i dispersi

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