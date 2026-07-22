Dalla Francia arriva la richiesta per l’attaccante, ma l’allenatore blocca la cessione per almeno una settimana. Attualmente, in rosa ci sono solo due attaccanti disponibili, uno dei quali è Milik. La società sta valutando la decisione, mentre il giocatore rimane in gruppo in attesa di sviluppi. La trattativa per l’attaccante belga si intensifica, ma il tecnico preferisce trattenere Openda ancora qualche giorno.

Qualcosa si muove in casa Juventus, anche in uscita. Dopo gli aggiornamenti degli ultimi giorni, infatti, Lois Openda sembra sempre più diretto a un ritorno in Francia, con due club (Lione e Lens) che ora hanno staccato le altre contendenti (Monaco, Rennes, Coventry City.) nella ferma volontà di scommettere su un attaccante che ha un passato da finalizzatore implacabile in Ligue 1 e che, dopo la prima terribile stagione in Serie A, è fuori dai progetti della Signora e di Luciano Spalletti. Nell'affollato uscio della Continassa, quindi, salgono le quotazioni di chi può cominciare a dare l'esempio agli altri esuberi. I bianconeri non... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, dalla Francia vogliono Openda. Ma per una settimana Spalletti lo blocca: ha solo lui e Milik...

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