Vlahovic non ha risposto al citofono durante le ultime sessioni di allenamento, mentre Milik e Openda sono stati inseriti tra gli esuberi. La Juventus ha bisogno di acquistare un attaccante, e l’allenatore Spalletti ha fretta di trovare una soluzione dopo il pareggio senza reti in Svizzera. La squadra si trova a dover risolvere entrambi i problemi in tempi rapidi per rafforzare l’attacco.

Juventus, abbiamo un problema. Forse anche due. Non solo serve almeno un bomber, ma Luciano Spalletti ne ha urgenza anche in fretta dopo lo 0-0 di Basilea. L’ex ct azzurro sperava di arruolare due nove in più in tempo per il raduno, adesso si ritrova addirittura con una punta in meno dopo la prima uscita stagionale. La legge di Murphy colpisce ancora e mette nel mirino l’attacco della Juventus. “Se qualcosa può andare male, lo farà”. Ai tempi prolungati per Randal Kolo Muani e gli altri obiettivi - prosegue la trattativa a oltranza col Psg, in settimana si spera nella svolta - si è aggiunto l’infortunio a Basilea dell’azzurrino Jeff Ekhator, il centravanti arrivato dal Genoa a fine giugno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - David in ferie, Vlahovic non citofona, Milik e Openda sono esuberi: Juve, quando prendi un attaccante?

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