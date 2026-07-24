Il fisco utilizza strumenti specifici per individuare i proprietari che affittano senza registrare i contratti. Le verifiche includono analisi incrociate di dati fiscali e patrimoniali, oltre a controlli mirati basati su segnalazioni o anomalie riscontrate nelle dichiarazioni dei redditi. Chi viene scoperto a gestire affitti in nero può usufruire di un ravvedimento operoso, che permette di regolarizzare la posizione pagando sanzioni ridotte. Le modalità di controllo sono diventate più sofisticate e meno dipendenti da segnalazioni dirette.

L’epoca dell’accordo verbale suggellato da una stretta di mano e dal passaggio mensile di una busta gonfia di contanti è definitivamente tramontata. Oggi, chi decide di imboccare la strada degli affitti in nero non deve più temere soltanto la classica ispezione della Guardia di Finanza o la soffiata del vicino di casa. Negli ultimi anni l’ Agenzia delle Entrate ha affinato le proprie armi tecnologiche, mettendo a punto un sistema di incrocio dei dati che rende quasi impossibile far sparire dai radar un appartamento abitato. La logica che guida gli accertamenti moderni è tanto semplice quanto implacabile, poiché nessuno può vivere in una casa senza lasciare una traccia digitale, anagrafica o di consumo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Affitti in nero, ecco come il fisco scova i proprietari che non hanno registrato il contratto. L’opzione del ravvedimento

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