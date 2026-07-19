La Cassazione ha stabilito che i proprietari non possono chiedere affitti superiori ai valori di mercato. La sentenza interviene su un caso in cui un locatore aveva applicato un canone elevato, ritenuto eccessivo rispetto ai parametri di riferimento. La decisione chiarisce che i contratti di locazione devono rispettare limiti di legge e non possono essere modificati unilateralmente per aumentare il canone.

Nel mercato immobiliare italiano, la definizione del canone di locazione è sempre stata considerata una prerogativa esclusiva della libera contrattazione tra le parti. Un proprietario e un inquilino, in teoria, dovrebbero essere liberi di accordarsi sulla cifra che ritengono più congrua per l’affitto di un immobile. Tuttavia, la realtà giuridica e fiscale italiana mette un freno a questa apparente libertà: quando si parla di affitti bassi, il rischio di finire nel mirino dell’Agenzia delle Entrate è estremamente elevato. A tracciare un confine netto e a conferire al Fisco un’arma di controllo straordinaria è intervenuta la giurisprudenza di legittimità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Affitti bassi sotto controllo, la sentenza della Cassazione che colpisce i proprietari

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