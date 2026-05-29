Da maggio 2026, Prime Video offre due versioni di Spider-Noir, la serie ambientata nella New York degli anni Trenta con Nicolas Cage. La novità permette di vedere la serie sia a colori che in bianco e nero, una scelta inedita nel catalogo della piattaforma. Questa opzione non era stata annunciata pubblicamente prima del lancio e consente agli spettatori di scegliere tra le due modalità di visualizzazione.

Dal 27 maggio 2026 Prime Video propone una novità assoluta nella serialità televisiva: Spider-Noir, la serie con Nicolas Cage ambientata nella New York degli anni Trenta, è disponibile in due versioni visive distinte. Gli spettatori possono scegliere tra “ True-Hue Full Color “, con una palette cromatica satura e vivida, e “ Authentic Black and White “, pensata per restituire l’atmosfera opprimente e cinematografica del noir classico. Una libertà creativa senza precedenti che però sta generando una domanda ricorrente e un discreto livello di frustrazione: dove si trova questa opzione. La questione non è banale. Migliaia di utenti stanno navigando a vuoto tra menu e impostazioni, convinti di aver perso qualcosa o peggio ancora di essere vittime di una limitazione geografica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Vuoi vedere Spider-Noir in bianco e nero, ma non riesci a trovare l’opzione adatta? Ecco il segreto che Prime Video non ha rivelato a nessuno

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Spider-Noir - True-Hue Full Color Trailer | Prime Video

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