I municipi della Puglia avranno la possibilità di stabilire regolamenti, criteri e limiti per gli affitti brevi. La Regione mira a regolamentare il mercato delle locazioni turistiche, lasciando ai Comuni il compito di gestirne lo sviluppo. Questa misura intende organizzare il settore senza bloccarne la crescita, considerato uno dei motori principali dell’economia regionale. La decisione è parte di un’iniziativa più ampia per mettere ordine nel settore degli affitti temporanei.

La Regione Puglia prova a mettere ordine nel mercato delle locazioni turistiche, affidando ai Comuni gli strumenti per governarne la crescita senza frenare uno dei settori trainanti dell'economia regionale. La IV Commissione consiliare, presieduta da Antonio Tutolo, ha approvato a maggioranza il disegno di legge che introduce una disciplina organica delle locazioni turistiche, coordinata con la normativa nazionale e fondata sui principi di proporzionalità, necessità e non discriminazione. Tra le novità più rilevanti c'è l'emendamento presentato dallo stesso Tutolo e sottoscritto da Loredana Capone, che circoscrive l'applicazione delle restrizioni alle attività svolte «in forma imprenditoriale». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Affitti brevi: i municipi potranno definire regolamenti, criteri e limiti

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