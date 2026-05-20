Puglia legge per frenare gli affitti brevi | i Comuni decideranno i limiti

In Puglia è stata approvata una legge che attribuisce ai Comuni la possibilità di stabilire limiti e regolamenti riguardo agli affitti brevi. La normativa consente ai sindaci di decidere sui limiti alle nuove licenze di affitto a breve termine, con l’obiettivo di regolamentare il settore. Le autorità locali dovranno definire i criteri per concedere o negare le nuove autorizzazioni, mentre resta da capire come queste decisioni influenzeranno i prezzi delle case nei rispettivi territori.

? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi poteri dei sindaci il prezzo delle case? Quali criteri useranno i Comuni per limitare le nuove licenze? Perché la Regione vuole spostare i turisti verso i borghi interni? Chi dovrà affrontare le nuove regole per le locazioni turistiche??? In Breve 44.883 immobili registrati per locazioni turistiche con crescita arrivi del 27,7% nel 2025. Presenze turistiche tramite affitti brevi pari al 17,1% del totale regionale. Disegno di legge di nove articoli in . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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