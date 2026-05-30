Affitti brevi svolta in Puglia | i Comuni potranno bloccare nuove aperture

La Regione Puglia ha annunciato che i Comuni potranno bloccare l’apertura di nuove strutture di affitti brevi e locazioni turistiche. La decisione riguarda l’introduzione di nuove regole a livello regionale per regolamentare il settore. La misura permette agli enti locali di impedire l’avvio di nuove attività di questo tipo. La normativa sarà applicata in tutto il territorio regionale.

La Regione Puglia prepara nuove regole per il mercato degli affitti brevi e delle locazioni turistiche. La giunta regionale ha approvato un disegno di legge che punta a fornire ai Comuni strumenti per intervenire nelle aree maggiormente interessate dai flussi turistici, introducendo la possibilità di fissare limiti e criteri per le nuove attività. Il provvedimento nasce con l’obiettivo di affrontare gli effetti dell’ overtourism e di preservare l’equilibrio tra sviluppo turistico e disponibilità di abitazioni per i residenti. Secondo la Regione, la crescita delle locazioni turistiche ha generato importanti benefici economici ma ha anche contribuito a ridurre l’offerta di immobili destinati alla residenza stabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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