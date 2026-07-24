Afferra una donna per il collo la scaraventa a terra e le ruba la collana in metro a Milano | il video

Un uomo ha aggredito una donna in una fermata della metro di Milano, afferrandola per il collo e spingendola a terra. Dopo l'aggressione, si è allontanato con una collana, che aveva rubato. Il fatto è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza, mostrando la scena in modo chiaro. La donna non ha riportato ferite gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Una donna è stata aggredita con violenza e rapinata della collana in una fermata della metro di Milano. Nel video diffuso si vede un uomo metterle le mani al collo e spingerla a terra, per poi scappare con il bottino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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