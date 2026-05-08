Quarticciolo afferra per il collo una carabiniera Lei è cintura nera di taekwondo e lo blocca a terra

Un uomo ha tentato di scappare in zona Quarticciolo, ma è stato fermato da una carabiniera che, cintura nera di taekwondo, è riuscita a bloccarlo a terra dopo averlo afferrato per il collo. La scena ha visto un tentativo di fuga seguito da una colluttazione, conclusa con l’intervento decisivo della militare, che ha gestito la situazione senza ulteriori incidenti. Non si registrano feriti o altri coinvolti.

Un tentativo di fuga, una colluttazione e l'intervento risolutivo di una carabiniera esperta in arti marziali. È la sintesi dell'ultimo servizio antidroga al Quarticciolo, zona dove le fioriere stradali erano state trasformate in depositi temporanei per le dosi di stupefacenti.Il controllo e.🔗 Leggi su Romatoday.it

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