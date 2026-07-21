Ruba una collana a una ragazza poi posta il video sui social | due minorenni arrestate a Milano

Due minorenni sono state arrestate a Milano dopo aver rubato una collana a una studentessa universitaria poco dopo le 2:30 di notte del 25 giugno. L’episodio è avvenuto vicino alle colonne di San Lorenzo, nel centro della città. Le due ragazze hanno poi pubblicato un video dell’episodio sui social media.

In pieno centro a Milano poco dopo le 2:30 di notte del 25 giugno, vicino alle colonne di San Lorenzo, due ragazze minorenni hanno rubato una collana a una studentessa universitaria. Ritenendo forse l’episodio una goliardata, la ragazza di 17 anni e la sua complice di 15 anni, hanno poi deciso di postare il video del furto su TikTok. Ma è proprio grazie a (o per colpa di) quel video che le due sono state individuate e fermate dalle forze dell’ordine. Ora le ragazze si trovano al carcere minorile di Pontremoli. L’arresto rientra in una più grande operazione organizzata delle forze di Polizia contro la criminalità giovanile. Il furto della collana. 🔗 Leggi su Open.online

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