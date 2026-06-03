Idris Elba ha ricevuto dal re il titolo di Cavaliere. L’attore britannico, considerato tra i possibili prossimi James Bond, è stato insignito durante un evento ufficiale. La cerimonia si è svolta alla presenza del sovrano, che ha conferito il riconoscimento. La nomina è stata annunciata pubblicamente e confermata da fonti ufficiali. La decisione si inserisce nelle occasioni di riconoscimento pubblico per contributi nel campo dello spettacolo.

Nella fitta agenda di Re Carlo, c’è spazio anche per Idris Elba: l’attore britannico, indicato da più fonti come il prossimo James Bond, ha infatti ricevuto dal sovrano il titolo di Cavaliere. Un’onorificenza molto ambita, che il divo ha condiviso con molti altri volti noti del Regno Unito nel Castello di Windsor. Re Carlo, Idris Elba tra i suoi Cavalieri. C’è un nuovo Sir tra i sudditi del Regno Unito: parliamo dell’attore Idris Elba, che ha ricevuto il titolo di Cavaliere da Re Carlo in persona durante una cerimonia di investitura al Castello di Windsor. Visualizza questo post su Instagram Il monarca ha svolto il rito ufficiale toccando con una spada le spalle della star di Hijack mentre era in ginocchio: una foto dell’evento è stata pubblicata nel profilo Instagram ufficiale della famiglia reale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Idris Elba diventa “Cavaliere” grazie a lui

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