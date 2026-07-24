Adesso si ragiona!

Nell’ambito di una recente riunione, si è deciso di avviare nuove discussioni sul futuro di NXT. La decisione è stata comunicata durante un incontro tra i dirigenti e il team creativo. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti o le tempistiche delle prossime fasi. La riunione si è svolta in un clima di confronto e collaborazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo eventuali modifiche o sviluppi futuri.

Buongiorno amici di Zona Wrestling! Altro venerdì, altro appuntamento con il nostro approfondimento su NXT e questa settimana c’è di che approfondire per fortuna. È stato un martedì che ha lasciato il segno ad NXT con la rivincita tra Tony D’Angelo e Naraku e la sorpresona finale con l’arrivo sulle tribune del Performance Center di Mike Santana, finalmente approdato in WWE. Prima dell’arrivo di Santana avrei voluto titolare l’editoriale “Vi siete fatti perdonare”, perchè il main event tra Tony D’Angelo e Naraku è stato degno del titolo NXT e sarebbe stato un buonissimo match da vedere in PLE invece dell’opener di The Great American Bash che tanto aveva deluso per durata e livello dell’incontro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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