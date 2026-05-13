Terzo ciclo Sostegno Indire | si ragiona sull’attivazione Ipotesi requisiti e tempi

Da orizzontescuola.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una recente dichiarazione, un rappresentante politico ha annunciato che si sta valutando l'attivazione del terzo ciclo del Sostegno Indire. La discussione si concentra sugli eventuali requisiti e sui tempi necessari per avviare questa iniziativa, in risposta alle richieste emerse negli ultimi mesi. La comunicazione ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e nelle fasce interessate, mentre si attendono sviluppi sul possibile avvio del nuovo percorso.

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"Si ragiona sul terzo ciclo Sostegno Indire" così l'annuncio di Mario Pittoni, responsabile per il settore Istruzione della Lega, fa il giro del web in risposta agli appelli che in queste ultime settimane avevano richiesto l'attivazione di un ulteriore percorso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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