nuova ternana al lavoro si ragiona sulle percentuali

La nuova Ternana 1925 sta lavorando per definire le strategie di crescita, con attenzione alle percentuali di sviluppo e investimento. La società ha ricevuto il via libera alla fusione e sta pianificando le prossime mosse per rafforzare la rosa e la struttura. Nessuna data ufficiale per l’inizio della stagione, ma si lavora per un avvio compatibile con le esigenze del club. La gestione si concentra su aspetti tecnici e finanziari, senza indicare tempi precisi.

In casa Nuova Ternana 1925 era prevedibile che non sarebbe stato semplice bruciare le tappe. Dopo il fondamentale via libera alla fusione da parte della Figc e quello ugualmente positivo della Covisod per l’iscrizione dell’Orvietana al campionato di Serie D, Stefano Bandecchi, Franco Fedeli e i loro stretti collaboratori stanno in particolare lavorando sulla definizione della percentuale che andrà ad acquisire l’imprenditore di Cascia. Da un paio di settimane si parla in tal senso dell’88-90%, con Unicusano che manterrebbe l’8-10%, mentre il 2% resterebbe a Francesco Emanuele Tonel presidente della Futsal Ternana. Vedremo se sarà così, oppure se Unicusano fornirà il proprio contributo esclusivamente come sponsor. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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