Per l’estate 2026, la Grecia vieta lettini, ombrelloni, beach bar e musica ad alto volume su 251 spiagge. La misura prevede un divieto totale delle attività commerciali in queste aree. La decisione fa parte di una strategia in cinque livelli per contrastare l’overtourism, puntando a ridurre l’afflusso di turisti e preservare l’ambiente. Le spiagge interessate sono tra le più note del paese.

Niente lettini, ombrelloni, beach bar e divieto assoluto di musica ad alto volume. Per l’estate 2026, la Grecia applica un blocco totale alle attività commerciali su 251 delle sue spiagge più celebri. La misura costituisce l’intervento più visibile di una complessa strategia strutturale varata dal governo di Atene per arginare l’overtourism e preservare l’integrità del proprio patrimonio costiero e marino, il più esteso d’Europa con i suoi 13mila chilometri. Un approccio programmatico che si distacca nettamente dal dibattito italiano, attualmente assorbito dalla questione normativa legata alle proroghe e ai rinvii sulle concessioni balneari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio lettini, ombrelloni e beach bar in 251 spiagge: la strategia in 5 livelli della Grecia contro l’overtourism

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Addio caos la spiaggia di [ FERAXI ] è la soluzione perfetta!!! MURAVERA SARDEGNA

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