In Grecia sono state interdette le attività di ombrelloni, lettini e bar su 251 spiagge, con il fine di contenere il turismo di massa. La decisione interessa diverse località, tra cui alcune isole note come Creta e le Cicladi. La misura riguarda specificamente aree balneari dove sono state vietate queste strutture e attività commerciali, con l’obiettivo di limitare l’afflusso di visitatori e ridurre l’impatto sul territorio.

Al bando ombrelloni, lettini, bar e qualsiasi altra attività turistico-economica da 251 spiagge del Paese. E’ questa la decisione del governo di centrodestra della Grecia, presieduto da Kyriakos Mitsotakis, alla vigilia dell’inizio della stagione estiva. Il provvedimento riguarda proprio alcune delle località più celebri e frequentate dai turisti, imponendo un blocco totale allo sfruttamento commerciale per proteggere gli habitat naturali dal rischio dell’ overtourism. I dettagli del divieto e le regole introdotte. La normativa approvata la scorsa settimana estende le già rigide limitazioni agli insediamenti costieri in vigore nel Paese. Il provvedimento vieta in modo esplicito il noleggio di attrezzature balneari, l’apertura di bar e taverne, l’installazione di impianti per la diffusione di musica e l’organizzazione di eventi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Grecia vieta ombrelloni, lettini e bar su 251 spiagge: scatta il piano contro l’overtourism. Da Creta alle Cicladi, ecco le località coinvolte

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