La Grecia ha deciso di rimuovere tutte le strutture come lettini, ombrelloni, beach bar e musica ad alto volume da 251 spiagge considerate tra le più belle del paese. La misura riguarda le spiagge più affollate, con l’obiettivo di ridurre il sovraffollamento e l’impatto del turismo di massa. La decisione è stata annunciata per l’estate 2026 e coinvolge le aree più frequentate dai visitatori.

Niente lettini, ombrelloni, beach bar o anche musica ad alto volume su 251 spiagge tra le più belle della Grecia. È una delle novità dell'estate 2026 e rappresenta il tassello più visibile di una strategia più ampia con cui il governo di Atene punta a preservare il proprio patrimonio costiero e marino e anche a contenere gli effetti dell' overtourism. Un approccio diverso rispetto a quello italiano dove, quando si parla di spiagge, il dibattito è occupato dalla questione delle concessioni balneari tra rinvii, proroghe e scontri politici. Le 251 spiagge libere e protette della Grecia si trovano in gran parte all'interno della rete europea Natura 2000 dei siti di interesse comunitario e comprendono alcuni dei luoghi più iconici del turismo ellenico sia nell’Egeo sia sul versante ionico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Grecia strappa 251 spiagge all'overtourism: niente lettini, ombrelloni, beach bar e musica ad alto volume. Ecco dove

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