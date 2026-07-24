I funerali di Walter Garavaldi si sono tenuti ieri nella Basilica di San Prospero, vicino al suo negozio in via Toschi 7a. Garavaldi, 70 anni, noto per il suo stile e la sua eleganza, è morto lunedì a causa di un tumore ai polmoni. La cerimonia si è svolta in un clima di commozione, con molti presenti a rendere omaggio all’ex commerciante del centro storico.

Si sono svolti ieri nella Basilica di San Prospero, a pochi passi dal suo negozio in via Toschi 7a, i funerali di Walter Garavaldi, 70 anni. Lo storico commerciante del centro storico, noto per il suo stile e la sua eleganza, è mancato all’affetto dei propri cari lunedì, a seguito di un tumore ai polmoni. Nella camera ardente, allestita presso la Croce Verde, è arrivato l’affetto dei tanti amici, delle clienti storiche e dei colleghi negozianti, che gli hanno voluto porgere l’ultimo saluto. Ad accogliere tutti la vedova Fausta Freddi, con la quale ha condiviso la vita e il lavoro, e che ha ricordato così, commossa in chiesa, il marito: "Siamo arrivati tanti anni fa da Salsomaggiore Terme senza conoscere nessuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Walter Garavaldi, storico commerciante e icona d’eleganza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Manfredonia, addio allo storico commerciante Gino PaglioneStamattina a Manfredonia si è spento Luigi Paglione, noto come Gino, un commerciante di scarpe che aveva gestito l’attività nella città per molti...

Rozzano piange Antonio Niutta: addio allo storico commercianteRozzano piange Antonio Niutta, commerciante storico del paese, morto venerdì notte a causa di un malore.