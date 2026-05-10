Manfredonia addio allo storico commerciante Gino Paglione

Stamattina a Manfredonia si è spento Luigi Paglione, noto come Gino, un commerciante di scarpe che aveva gestito l’attività nella città per molti anni. Aveva 79 anni. La notizia è stata comunicata dalle fonti locali e ha suscitato cordoglio tra amici e clienti, che lo ricordano come una figura conosciuta e apprezzata nel settore commerciale della zona.

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