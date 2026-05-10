Manfredonia addio allo storico commerciante Gino Paglione
Stamattina a Manfredonia si è spento Luigi Paglione, noto come Gino, un commerciante di scarpe che aveva gestito l’attività nella città per molti anni. Aveva 79 anni. La notizia è stata comunicata dalle fonti locali e ha suscitato cordoglio tra amici e clienti, che lo ricordano come una figura conosciuta e apprezzata nel settore commerciale della zona.
MANFREDONIA – Stamane è deceduto a Manfredonia Luigi Paglione, detto Gino, storico commerciante di scarpe a Manfredonia, all’età di 79 anni. I funerali avranno luogo domani nella Chiesa di Santa Maria del Carmine alle ore 16.30, proprio di fronte il suo storico punto vendita. La redazione si stringe. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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