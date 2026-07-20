Rozzano piange Antonio Niutta, commerciante storico del paese, morto venerdì notte a causa di un malore. La comunità si è riunita per l’ultimo saluto. La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti. La famiglia ha confermato la scomparsa. La salma è stata trasferita in giornata. La notizia ha suscitato dolore tra amici e clienti. Nessuna informazione è stata resa nota sulle eventuali esequie.

Rozzano (Milano) – La comunità rozzanese piange per l’improvvisa scomparsa di Antonio Niutta, storico commerciante di Rozzano, scomparso venerdì notte in seguito a un malore. Era titolare di una gelateria al Fiordaliso e da poco aveva aperto un’edicola in piazza Foglia, nel cuore della città. Voleva far rivivere la zona offrendo anche nuovi servizi. Un progetto che non è riuscito a portare a termine. “Un caro amico – ricorda il consigliere comunale Michele Procida – Un uomo molto attivo nel mondo del commercio, che mancherà a tutta la città”. “Esprimo il più sentito cordoglio per la scomparsa di Antonio Niutta – dichiara il sindaco Mattia Ferretti –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rozzano piange Antonio Niutta: addio allo storico commerciante

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