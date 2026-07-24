addio a marco corbani manager di grandi aziende

Marco Corbani è deceduto. Era stato dirigente di una delle principali aziende del Paese, con una lunga carriera nel settore. Dopo il ritiro, aveva dedicato il suo tempo a supportare chi cercava lavoro e a orientare i giovani verso scelte di studio e carriera. La sua morte rappresenta una perdita per la comunità professionale e per chi aveva beneficiato della sua esperienza e del suo aiuto.

È stato dirigente per una delle aziende più importanti del Paese, poi, dopo la pensione, un faro per chi era impegnato nella ricerca di un impiego e orientatore per i giovani che si apprestavano a continuare il loro percorso di studi o si stavano per affacciare sul mondo del lavoro. Se n’è andato mercoledì all’età di 76 anni Marco Corbani, pianto dalla moglie Patrizia, ex insegnante del Fossati, e dal figlio Emanuele, presidente di Acam Acque, lasciando un’importante eredità a tutti coloro che hanno incrociato la sua vita professionale. Le risorse umane sono state per lui un settore a cui dedicarsi con impegno e visione e, allo stesso tempo,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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