Cosa va a fare Trump in Cina da Xi Jinping e chi sono i 16 manager di grandi aziende che lo accompagnano
Un rappresentante di alto livello si recherà in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping, accompagnato da sedici manager di aziende di grandi dimensioni. La visita si concentrerà su questioni legate a Taiwan e all’Iran, con particolare attenzione alla crisi nel tratto di mare dello stretto di Hormuz, soggetto a un blocco parziale da parte di Teheran. La missione si svolge in un momento di tensione tra Iran e paesi vicini.
Si parlerà di Taiwan e immancabilmente di Iran, certo, mentre prosegue la crisi legata al blocco parziale dello stretto di Hormuz da parte di Teheran. Anche se lui dice tronfio: "Sull'Iran non ho bisogno dell'aiuto della Cina né della Nato". Ma si parlerà soprattutto di affari, investimenti e.🔗 Leggi su Today.it
Donald Trump Warns China of “Big Problems” Over Iran Support | N18G
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