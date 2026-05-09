La sanità del Lazio ai voti Top manager e aziende sanitarie locali | chi sono i migliori e i peggiori

La sanità nel Lazio si avvicina alle elezioni con valutazioni contrastanti tra le aziende e i manager del settore. L’Ares 118 e l’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani sono stati valutati con il massimo punteggio, mentre l’Asl Roma 5 si trova all’ultimo posto tra le realtà analizzate, ottenendo poco più della sufficienza. Le differenze nelle prestazioni sono evidenti, anche se nessuno dei soggetti analizzati ha ricevuto giudizi estremamente negativi.

Non ci sono gravi bocciature, ma le valutazioni sono molto diverse tra loro. Con l’Ares 118 e l’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani che ottengono il punteggio massimo e, invece, l’Asl Roma 5 che si posiziona al gradino più basso della “classifica”, poco sopra la sufficienza.A.🔗 Leggi su Romatoday.it

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