Nicolas muore a 17 anni dopo 11 giorni di agonia | era finito fuori strada con la moto

Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni è morto dopo 11 giorni di ricovero, a seguito di un incidente in moto avvenuto sulla strada statale Romana nord tra Carpi e Novi. L’incidente è avvenuto venerdì 10 luglio, poco prima di un ristorante, e il giovane è rimasto gravemente ferito. Non è sopravvissuto alle ferite riportate nell’incidente.