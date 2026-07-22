Nicolas muore a 17 anni dopo 11 giorni di agonia | era finito fuori strada con la moto
Un ragazzo di 17 anni è morto dopo 11 giorni di ricovero, a seguito di un incidente in moto avvenuto sulla strada statale Romana nord tra Carpi e Novi. L’incidente è avvenuto venerdì 10 luglio, poco prima di un ristorante, e il giovane è rimasto gravemente ferito. Non è sopravvissuto alle ferite riportate nell’incidente.
Carpi (Modena), 22 luglio 2026 – Morire a 17 anni in un pomeriggio di estate. Non ce l’ha fatta Nicolas Caliendo, 17 anni, residente a Rolo, gravemente ferito nelle prime ore di venerdì 10 luglio in un incidente in moto, accaduto sulla strada statale Romana nord, nel tratto fra Carpi e Novi, poco prima del ristorante La Zanzara. Nessuno sembra essersi accorto della sbandata della moto Yamaha 125 su cui viaggiava Nicolas, che tornava da una serata in compagnia di amici a Carpi, dove frequentava il corso di marketing all’istituto Meucci ed era stato promosso in quinta. Quella mattina sono stati i genitori a insospettirsi nel non vedere il figlio a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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