Marios Oikonomou, ex difensore di calcio di 33 anni, è deceduto dopo aver trascorso giorni in terapia intensiva. Aveva giocato in Italia con le maglie di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria. L’incidente che ha portato al suo ricovero si è verificato alcuni giorni fa, e le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

È morto Marios Oikonomou, difensore greco che in Italia ha indossato le maglie di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria. Oikonomou era ricoverato in terapia intensiva da sabato scorso, giorno in cui era stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo un grave incidente stradale. L’ex difensore, che si trovava alla guida del proprio scooter, si era scontrato con un’auto impegnata in una manovra di inversione in una strada del centro di Giannina. L’impatto gli aveva provocato serie ferite alla testa, facendo apparire fin da subito la situazione estremamente critica. Sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza di craniectomia decompressiva all’Ospedale Universitario di Giannina, era poi rimasto ricoverato nel reparto di terapia intensiva per diversi giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Morto Marios Oikonomou: l’ex difensore di Bologna e Samp aveva 33 anni. Era in terapia intensiva dopo un incidente

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Oikonomou è morto a 33 anni: per lex calciatore di Bologna e Sampdoria fatale un incidente in moto

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Marios Oikonomou è morto a 33 anni: per l’ex difensore di Bologna e Sampdoria fatale l’incidente in motoMarios Oikonomou, ex calciatore greco di 33 anni, è deceduto a seguito di un incidente in moto avvenuto il 23 maggio a Giannina.

Grande apprensione per Oikonomou: l’ex difensore di Bologna e Cagliari è in terapia intensiva dopo un grave incidente stradaleUn ex calciatore, ex difensore di Bologna e Cagliari, è in terapia intensiva dopo un grave incidente stradale in moto in Grecia.

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Tragedia in Grecia, è morto l’ex difensore del Bologna #MariosOikonomou x.com

L'ex internazionale greco Marios Oikonomou è in condizioni critiche dopo un incidente stradale reddit

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