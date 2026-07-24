acqua al punto prelievi disagi e proteste

I pazienti si sono trovati di fronte a un pavimento allagato all’ingresso e nella sala d’aspetto del punto prelievi. Un problema idraulico, già comunicato alle autorità competenti, ha causato l’allagamento questa mattina. Il personale sanitario ha dovuto gestire l’afflusso di persone in condizioni di disagio, mentre si attendeva la soluzione del guasto. La situazione ha provocato proteste tra i presenti.

Una mattina ‘straordinaria’ quella di ieri al punto prelievi delle Officine SanLab, sulla via Emilia a San Lazzaro. A causa di un problema idraulico, che pare fosse già stato segnalato al Comune (proprietario dell’immobile in concessione ad Ausl, ndr), all’arrivo del personale sanitario il pavimento della sala d’aspetto e dell’entrata era allagato. La situazione si è aggravata quando sono iniziati ad arrivare i pazienti che avevano prenotato per fare il prelievo: parte del personale ha svolto il servizio ambulatoriale, mentre altri cercavano di asciugare il meglio possibile anche per evitare che qualcuno scivolasse. Immediata la polemica di Alessandro Sangiorgi e Alberto Malavolti di FdI San Lazzaro: "A quanto pare il problema era già stato segnalato in Comune, ma nessun intervento è stato effettuato prima dell’allagamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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