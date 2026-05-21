Un punto prelievi dedicato ai più fragili

Viene inaugurato un nuovo punto prelievi dedicato alle persone fragili, come anziani e individui con difficoltà di movimento. Il servizio è stato ideato per facilitare l'accesso alle prestazioni sanitarie senza dover affrontare spostamenti complicati. L'apertura è prevista per martedì alle 9 del mattino. La struttura sarà operativa per offrire un supporto specifico a chi ha bisogno di assistenza durante le visite mediche.

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Un servizio pensato per agevolare i cittadini fragili, anziani e con difficoltà di spostamento. Martedì prossimo alle 9.30 taglio del nastro al punto prelievi in collaborazione fra Asst Ovest Milanese e Comune. I prelievi verranno eseguiti nei locali messi a disposizione dal municipio in via Piave 9. Il servizio sarà attivo ogni martedì, con cadenza quindicinale, dalle 8.30 alle 10, con la possibilità di accogliere fino a 12 assistiti per giornata. L’accesso è aperto a tutti i cittadini. L’attività risponde a due esigenze. La prima: garantire la continuità del servizio di prelievo nei Comuni dove l’attività era precedentemente assicurata da enti privati accreditati ed è stata dismessa a seguito della riorganizzazione del 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un punto prelievi dedicato ai più fragili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rinasce l’ex casa della ’ndrangheta. Undici appartamenti alla comunità: "Uno spazio dedicato ai più fragili"Si chiude uno dei progetti più significativi degli ultimi anni: la rinascita della palazzina di via delle Grigne, un immobile confiscato alla... Punto prelievi in farmacia. Cercasi partnerSempre più le farmacie diventano spazi in cui prendersi cura della salute, al di là dell’acquisto di medicinali. Un punto prelievi dedicato ai più fragiliEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it A Ortona operativa la prima casa di comunità in provincia di Chieti. In piazza San Francesco un punto unico e accessibile per Cup, punto prelievi, Pua, cure domiciliari, servizi infermieristici, consultorio e specialistica. Aperta lun-sab 8-20 x.com Apre un nuovo punto prelievi di Asst Ovest MilaneseApre un nuovo punto prelievi sul territorio del Comune di Santo Stefano Ticino. Il servizio promosso dall’Asst Ovest Milanese in collaborazione con il Comune partirà dal prossimo martedì 26 maggio con ... primamilanoovest.it