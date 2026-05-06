Vaccini sospesi e prelievi ancora bloccati | disagi per i cittadini
Nel trasferimento del personale dal poliambulatorio di Teverola alla nuova casa di comunità di Sant’Arpino si sono verificati ritardi che hanno causato disagi ai cittadini. Vaccini sospesi e prelievi ancora bloccati sono tra i problemi segnalati. La situazione ha portato a interruzioni nelle prestazioni sanitarie, creando difficoltà per chi necessita di servizi di routine. La vicenda riguarda il trasferimento di personale e le conseguenti conseguenze sul servizio sanitario locale.
Il trasferimento del personale dal poliambulatorio di Teverola alla nuova casa di comunità di Sant’Arpino sta provocando non pochi disagi.I dipendenti del Centro Operativo Territoriale, nato nei locali del poliambulatorio di piazza Trieste, non avrebbero ancora le credenziali per poter operare.🔗 Leggi su Casertanews.it
“COSA MI È SUCCESSO DOPO IL VACCINO”. BELEN, SCOPPIA LA POLEMICA: ARRIVA LA FURIA DI BASSETTI
Notizie correlate
Leggi anche: In via Garibaldi apre la nuova Casa di Comunità. Prelievi e vaccini: tutti i servizi offerti
Ospedale Piombino, slitta ancora l'apertura del reparto di Psichiatria. Cgil: "Disagi per cittadini e lavoratori, è inconcepibile"L’apertura del reparto di psichiatria dell’ospedale di Piombino slitta per la terza volta nel giro di pochi mesi.