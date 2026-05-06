Vaccini sospesi e prelievi ancora bloccati | disagi per i cittadini

Nel trasferimento del personale dal poliambulatorio di Teverola alla nuova casa di comunità di Sant’Arpino si sono verificati ritardi che hanno causato disagi ai cittadini. Vaccini sospesi e prelievi ancora bloccati sono tra i problemi segnalati. La situazione ha portato a interruzioni nelle prestazioni sanitarie, creando difficoltà per chi necessita di servizi di routine. La vicenda riguarda il trasferimento di personale e le conseguenti conseguenze sul servizio sanitario locale.