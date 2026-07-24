Questa sera alle 21, prenderà il via l’evento “Accordo di Stelle” sul palco ai piedi della Torre pendente. Tra gli artisti attesi ci sono Bolle e Allevi, pronti a esibirsi in una serata dedicata alla musica e al ballo. L’ingresso è aperto e sono stati comunicati gli orari e le modalità di visita, offrendo al pubblico la possibilità di vivere un’esperienza unica sotto le luci della sera.

Le grandi stelle della musica e del ballo saliranno questa sera sul suggestivo palcoscenico ai piedi della Torre pendente per una serata magica. Questa sera l’evento ’Accordo di Stelle’, con inizio alle 21.30, intreccerà danza, musica e luci portando tre grandi nomi a Pisa: Roberto Bolle, Giovanni Allevi e Melissa Hamilton. Sul palco si esibirà l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, con un programma dedicato alle musiche di Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani. Conduce la serata Micaela Palmieri. L’Opera della Primaziale Pisana, in vista dell’appuntamento, ha annunciato le misure adottate per partecipare. L’ingresso è libero senza biglietto, con posti a sedere disponibili fino a esaurimento della capienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accordo di stelle al via. Bolle e Allevi alla Torre. Ingressi, orari e visite

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