Notte dei Musei | visite serali alla Torre di San Nicolò e alla fabbrica-museo Tutone Anice Unico
Per la notte dei musei, saranno aperti al pubblico due siti cittadini: la Torre di San Nicolò, situata in via Nunzio Nasi a Ballarò, e la fabbrica-museo Tutone Anice Unico in via Magione. Entrambi i luoghi rimarranno aperti fino a sera, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire le esposizioni e le installazioni presenti. L’evento prevede visite serali che coinvolgeranno appassionati di cultura e cittadini interessati a conoscere le testimonianze locali.
Per la notte dei musei, durante la quale sotto le stelle migliaia di amanti della cultura passeggeranno tra le bellezze di Palermo, apertura straordinaria serale della Torre di San Nicolò, Via Nunzio Nasi, 18, a Ballarò e alla fabbrica-museo Tutone Anice Unico, in via Magione, 42.Torre di San.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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