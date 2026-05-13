Notte dei Musei | visite serali alla Torre di San Nicolò e alla fabbrica-museo Tutone Anice Unico

Per la notte dei musei, saranno aperti al pubblico due siti cittadini: la Torre di San Nicolò, situata in via Nunzio Nasi a Ballarò, e la fabbrica-museo Tutone Anice Unico in via Magione. Entrambi i luoghi rimarranno aperti fino a sera, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire le esposizioni e le installazioni presenti. L’evento prevede visite serali che coinvolgeranno appassionati di cultura e cittadini interessati a conoscere le testimonianze locali.

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