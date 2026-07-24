Il portiere della Juventus non arriverà dal Boca Juniors, con l’operazione che sembra sfumata. Attualmente, il candidato più vicino a vestire la maglia bianconera è un portiere del Napoli. Durante una trasmissione sportiva, sono stati fatti il punto sui nomi in corsa per la porta della squadra torinese, con un focus anche su un giocatore del club partenopeo. Nessuna ufficialità è stata comunicata finora.

Nello studio di Sportmediaset Orazio Accomando fa il punto sui nomi della porta bianconera, occhi anche su un giocatore del Napoli. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Accomando: "Portiere Juve, sfuma il Dibu Martinez. Ecco chi è in pole adesso"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

TS – Portiere Juve, c’è distanza per Dibu Martinez: ecco cosa serve. Il Tottenham apre per VicarioLa trattativa tra il club e il portiere argentino Dibu Martínez è attualmente ferma, con un possibile prolungamento fino al termine del Mondiale.

Leggi anche: Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

Si parla di: Roma, niente da fare per Summerville: va all'Al Hilal. Gasp valuta le alternative.

Dibu Martinez, la Juve ci ripensa! Suzuki sprinta, Vicario c'è e spunta quel portiere da 80 milioniIncontro in Lega tra Carnevali e Cherubini: oltre a Pellegrino si discute anche per l'estremo difensore giapponese. Sempre vive le piste che portano all'italiano ... tuttosport.com

L'ex portiere Martina: La Juventus deve puntare su Svilar. Vicario? Mi terrei Di GregorioNon è un mistero come la Juventus stia cercando da tempo un nuovo portiere e per analizzare il tema ha parlato l'ex bianconero Silvano Martina ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue parole: Svilar ... tuttomercatoweb.com