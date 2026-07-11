Accomando | Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus mentre su Dibu Martínez…
La Juventus cerca due attaccanti e sta valutando diverse opzioni. Sul fronte portiere, continua la ricerca di un nuovo numero uno. Nel reparto centrocampo, si sta considerando un ex giocatore di Serie A. Le trattative sono in corso e le decisioni sono ancora da definire. La società monitora diverse possibilità per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.
Il nostro esperto di calciomercato spiega le mosse dei bianconeri per rinforzare il reparto offensivo. Continua anche la ricerca del nuovo portiere, mentre in mezzo al campo si valuta un ex Serie A. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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