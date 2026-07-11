TS – Portiere Juve c’è distanza per Dibu Martinez | ecco cosa serve Il Tottenham apre per Vicario

Notizia in breve

La trattativa tra il club e il portiere argentino Dibu Martínez è attualmente ferma, con un possibile prolungamento fino al termine del Mondiale. La distanza tra le parti riguarda le condizioni dell’accordo e le richieste economiche. Nel frattempo, il Tottenham ha aperto formalmente alla possibilità di acquistare il portiere Vicario, con trattative ancora in corso. I commenti sui social continuano a seguire la vicenda.