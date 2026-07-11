TS – Portiere Juve c’è distanza per Dibu Martinez | ecco cosa serve Il Tottenham apre per Vicario
La trattativa tra il club e il portiere argentino Dibu Martínez è attualmente ferma, con un possibile prolungamento fino al termine del Mondiale. La distanza tra le parti riguarda le condizioni dell’accordo e le richieste economiche. Nel frattempo, il Tottenham ha aperto formalmente alla possibilità di acquistare il portiere Vicario, con trattative ancora in corso. I commenti sui social continuano a seguire la vicenda.
2026-07-11 08:46:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: TORINO – La trattativa per Dibu Martínez resta in una fase di stallo, destinata con ogni probabilità a protrarsi almeno fino alla conclusione del Mondiale. Per sbloccare l’operazione sarà fondamentale anche il contributo dello stesso Martínez, soprattutto nell’opera di convincimento dell’ Aston Villa, che per lui chiede almeno 10 milioni di euro. Somma che alla Continassa non intendono scucire per un 33enne. La Juve confida nella volontà del giocatore di trasferirsi a Torino per provare ad ammorbidire la posizione della società inglese, che continua a mantenere una linea rigida sul prezzo del cartellino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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