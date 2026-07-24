Nel quartiere vicino alla ferrovia, un cancello grigio che si affaccia su un tratto di subborgo Federico Comandini è aperto nel primo pomeriggio, anche se un cartello indica che chiuderà alle 21. Sul posto si sono insediati alcuni individui che occupano una casa abbandonata, creando un accampamento abusivo. La presenza di persone senza permesso nell’immobile è visibile, e il cancello, normalmente chiuso, è stato lasciato aperto durante le ore diurne.

C’è un cartello che avvisa gli automobilisti: il cancello chiuderà alle 21. E’ primo pomeriggio e dunque ora il cancello grigio che si affaccia sul tratto di subborgo Federico Comandini vicino alla ferrovia, è aperto. Poco oltre, due persone sono sedute sul marciapiede. Sono lì da tempo, i residenti della zona che si riferiscono a loro, sanno cosa aspettarsi: parlano di ore, che si sommano a quelle dei giorni precedenti. Sono diventati una presenza fissa. Magari non sempre gli stessi, ma qualcuno c’è sempre. Oltre, un viale conduce a un edificio abbandonato, diventato terra di nessuno. E’ qui che si annida il problema, certificato da cumuli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accampamento abusivo. Gli sbandati occupano la casa abbandonata

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Occupazione abusiva di casa - MondoCash Podcast

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