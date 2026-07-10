Un accampamento abusivo è stato sgomberato nel cantiere vicino all’ex ospedale militare. All’interno dell’area sono stati trovati bivacchi e rifiuti abbandonati, tra cui plastica e altri materiali di scarto. Il varco aperto nei pannelli di cartongesso ha consentito l’accesso non autorizzato all’area di lavoro. Sono stati rimossi i materiali e ripristinati i limiti del cantiere. Non sono state segnalate persone presenti al momento dello sgombero.

Un varco aperto attraverso i pannelli in cartongesso che delimitano il cantiere in prossimità dell’ex ospedale militare. E dentro all’area dei futuri lavori anziché il materiale degli operai un accampamento abusivo frequentato di notte per il consumo di sostanze stupefacenti oltre "alla presenza di rifiuti, condizioni igieniche gravemente compromesse e comportamenti molesti nei confronti dei passanti". Questa la situazione che, nei giorni scorsi, era stata portata alla luce dai residenti in zona via dell’Abbadia, nel quartiere Saragozza, e rilanciata con un esposto a Comune, Ausl, questura e prefettura da parte del consigliere comunale Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bivacchi e sporcizia nel cantiere. Svuotato l’accampamento abusivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sgomberato un accampamento abusivo sotto il ponte alle AlbereDurante un servizio di controllo del territorio, le forze dell'ordine di Trento hanno individuato un accampamento non autorizzato sotto uno dei ponti...

Passoscuro, sgomberato accampamento abusivo nell’area delle duneLunedì è stato sgomberato un accampamento abusivo vicino alle dune di Passoscuro.

Temi più discussi: Il giro di vite anti vandali e sporcizia; Ancona, fonte del Filello ridotta a toilette tra rifiuti e bivacchi: Ecco come accogliamo i turisti; Noi i profughi non li volevamo. Ora vietiamo loro di fare bivacchi; Laveno tra bivacchi e degrado.

#Soncino Il giro di vite anti vandali e sporcizia - X x.com

Bari, piazza Moro fra cantieri e degrado: bivacchi e sporcizia vicino alla fontana, si delinea il programma dei lavoriComincia ad aprirsi una delle aree interessate dalle opere ed entro il 22 dicembre saranno arretrate le recinzioni davanti ad alcune attività commerciali Comincia ad intravedersi uno spiraglio di luce ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Proteste in via dell’Abate: Nel parcheggio del 7B bivacchi e sporcizia. Nessuno intervieneProprio in fondo al parcheggio è stata tirata una tenda: dietro c’è un giaciglio con tanto di materasso. Poco distante c’è un secondo giaciglio sistemato a terra, sotto al piccolo portico mentre le ... ilrestodelcarlino.it