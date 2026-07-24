Accadde oggi | 24 luglio riscoperto il sito di Machu Picchu
Il sito di Machu Picchu è stato riscoperto il 24 luglio. La città inca, situata a oltre 2.400 metri di altezza in Perù, è nota come una delle sette meraviglie del mondo moderno. La scoperta risale a un'escursione condotta da un esploratore nel 1911. Da allora, il luogo ha attirato numerosi visitatori e studiosi interessati alla civiltà inca. La struttura comprende terrapieni, templi e piazze, e si trova in una zona di difficile accesso nella regione andina.
Machu Picchu, l’antica città inca costruita a oltre 2.400 metri d’altitudine in Perù, è una delle sette meraviglie del mondo moderno. Una città realizzata interamente in granito biancoazzurro, sotto l’Imperatore Pachacutec nel XV secolo, che rimase popolata fin quasi alla metà del Cinquecento, finché l’invasione degli spagnoli indusse gli abitanti a trasferirsi. Certamente la posizione isolata del villaggio poteva garantire una relativa tranquillità, in ogni caso si diede corso allo spopolamento.Dopo l’evacuazione rimase abbandonata e presto la sua ubicazione cadde nell’oblio. Fu un archeologo ed esploratore statunitense a riportare alla luce questo scrigno dell’antica civiltà Inca che, tra il 1200 e il 1500, costruì un grande impero nella regione delle Ande, compresa tra Cile, Colombia, Ecuador e Perù. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Machu Picchu, overtourism e polemiche minacciano il sito inca: rischia di perdere il titolo di meraviglia del mondo
Machu Picchu: New7Wonders minaccia di revocare il titolo mondialeLa fondazione New7Wonders ha inviato un ultimatum al Perù, minacciando di revocare il titolo di Machu Picchu come una delle Nuove Sette Meraviglie...
Si parla di: Almanacco | Venerdì 24 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco del 24 luglio | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.
Almanacco | Venerdì 24 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoDorando Pietri taglia per primo il traguardo della maratona olimpica sorretto da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro: ricorrenze, avvenimenti, sant ... modenatoday.it