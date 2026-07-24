Accadde oggi | 24 luglio riscoperto il sito di Machu Picchu

Notizia in breve

Il sito di Machu Picchu è stato riscoperto il 24 luglio. La città inca, situata a oltre 2.400 metri di altezza in Perù, è nota come una delle sette meraviglie del mondo moderno. La scoperta risale a un'escursione condotta da un esploratore nel 1911. Da allora, il luogo ha attirato numerosi visitatori e studiosi interessati alla civiltà inca. La struttura comprende terrapieni, templi e piazze, e si trova in una zona di difficile accesso nella regione andina.