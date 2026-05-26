Machu Picchu overtourism e polemiche minacciano il sito inca | rischia di perdere il titolo di meraviglia del mondo

Machu Picchu rischia di perdere il titolo di meraviglia del mondo. La fondazione New7Wonders ha segnalato nuovamente, nel settembre 2025, che il sito inca è minacciato da un eccesso di visitatori e da una gestione inadeguata. Le autorità locali hanno registrato un aumento consistente di ingressi, causando danni alle strutture e alle vie di accesso. La situazione ha suscitato polemiche tra esperti e amministratori.

Dopo un primo allarme riportato nel settembre 2025, la fondazione New7Wonders denuncia nuovamente lo status di Machu Picchu, messo a rischio da overtourism e gestione incompetente. Secondo la loro analisi, il governo peruviano non starebbe facendo abbastanza per salvaguardare il celebre sito archeologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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