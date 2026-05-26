La fondazione New7Wonders ha inviato un ultimatum al Perù, minacciando di revocare il titolo di Machu Picchu come una delle Nuove Sette Meraviglie del Mondo. La motivazione principale riguarda criticità legate alla conservazione del sito, che secondo la fondazione non sarebbero state affrontate adeguatamente. La fondazione ha richiesto interventi immediati per migliorare la gestione e la tutela del patrimonio. Se le richieste non verranno soddisfatte, potrebbe essere avviata la procedura di revoca del riconoscimento.

? Domande chiave Perché la fondazione New7Wonders ha lanciato un ultimatum al Perù?. Quali criticità specifiche mettono a rischio la sopravvivenza del sito?. Come influirà il voto tra Fujimori e Sánchez sulla conservazione?. Chi dovrà risolvere l'immobilismo amministrativo che blocca la tutela?.? In Breve Criticità sulla sostenibilità e flussi turistici segnalate già nel settembre 2025.. New7Wonders ha contattato i candidati Keiko Fujimori e Roberto Sánchez.. L'organizzazione ha assegnato il titolo alla cittadella inca nel 2007.. La gestione operativa attuale rimane ferma a una fase puramente procedurale.. Il riconoscimento di Machu Picchu come meraviglia del mondo rischia di essere revocato dalla fondazione New7Wonders a causa della cronica assenza di progressi nella tutela del sito archeologico peruviano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Machu Picchu: New7Wonders minaccia di revocare il titolo mondiale

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