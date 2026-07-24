Gli abitanti del quartiere si recano frequentemente sul luogo in cui è stato realizzato il video che mostra due agenti fermare e spingere a terra un uomo, sorvegliato da quattro operatori sanitari. La scena viene visitata a qualsiasi ora del giorno e della notte, come se fosse un punto di riferimento o una tappa di pellegrinaggio.

Gli abitanti del quartiere arrivano a qualsiasi ora, come in pellegrinaggio, per vedere il punto in cui è stato girato il video che ha mostrato due agenti che fermavano l’uomo spingendolo a terra, sotto lo sguardo di quattro operatori sanitari. Le immagini hanno sconvolto il quartiere e hanno fatto il giro del mondo, scatenando le reazioni anche del governo marocchino. Gli abitanti portano fiori, sotto a uno striscione bianco che è stato appeso su un parapetto in cui c’è scritto: “Verità e giustizia per Fakir”. Fakir non abitava al Pilastro, ma ci andava spesso a trovare i familiari. La notte prima della sua morte aveva dormito nel quartiere, diventato il simbolo della presenza delle comunità immigrate a Bologna. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Abderrahim Fakir raccontato da chi lo conosceva

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''Ciò che si desume da quel video è che quando gli agenti si sono alzati mentre Abderrahim Fakir era agonizzante, forse non era ancora morto. Se questo fosse vero, questa tragedia assumerebbe i contorni più neri e terribili. Nessuno lo soccorre, nessuno x.com

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