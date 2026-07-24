Abderrahim Fakir raccontato da chi lo conosceva
Gli abitanti del quartiere si recano frequentemente sul luogo in cui è stato realizzato il video che mostra due agenti fermare e spingere a terra un uomo, sorvegliato da quattro operatori sanitari. La scena viene visitata a qualsiasi ora del giorno e della notte, come se fosse un punto di riferimento o una tappa di pellegrinaggio.
Gli abitanti del quartiere arrivano a qualsiasi ora, come in pellegrinaggio, per vedere il punto in cui è stato girato il video che ha mostrato due agenti che fermavano l’uomo spingendolo a terra, sotto lo sguardo di quattro operatori sanitari. Le immagini hanno sconvolto il quartiere e hanno fatto il giro del mondo, scatenando le reazioni anche del governo marocchino. Gli abitanti portano fiori, sotto a uno striscione bianco che è stato appeso su un parapetto in cui c’è scritto: “Verità e giustizia per Fakir”. Fakir non abitava al Pilastro, ma ci andava spesso a trovare i familiari. La notte prima della sua morte aveva dormito nel quartiere, diventato il simbolo della presenza delle comunità immigrate a Bologna. 🔗 Leggi su Internazionale.it
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Morte di Abderrahim Fakir, un amico: «Chi guarda da lontano vede gli scontri, chi vive questo lutto vede prima di tutto una persona che non c'è più. Non è importante oggi sapere com'era Abderrahim, se aveva sbagliato o se aveva dei problemi. In questa storia bisogna chiedersi chi l'ha ucciso e perché»Un uomo è stato ucciso, e le autorità stanno indagando per chiarire i motivi e i responsabili dell’omicidio.
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Continuano le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo morto Pilastro durante l'arresto da parte della polizia. La squadra mobile, su delega della Procura di Bologna, ha svolto una perquisizione nella casa dove viveva Abderrahim. Da parte degli inquir facebook
''Ciò che si desume da quel video è che quando gli agenti si sono alzati mentre Abderrahim Fakir era agonizzante, forse non era ancora morto. Se questo fosse vero, questa tragedia assumerebbe i contorni più neri e terribili. Nessuno lo soccorre, nessuno x.com
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Morte di Fakir, bufera sui commenti di un carabiniere sui social: Uno di menoIl consigliere comunale Begaj denuncia i commenti pubblicati da un carabiniere sotto un suo post sulla morte di Abderrahim Fakir. L’Arma avvia gli accertamenti. notizie.it
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