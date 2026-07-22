Un uomo è stato ucciso, e le autorità stanno indagando per chiarire i motivi e i responsabili dell’omicidio. Chi lo conosceva ricorda un percorso di vita che inizia in Italia da bambino e include l’attività di un’impresa di pulizie e traslochi. La sua morte ha suscitato reazioni tra amici e conoscenti, che sottolineano l’importanza di concentrarsi sui fatti e sulle circostanze dell’evento, piuttosto che sulla storia personale dell’individuo. La magistratura sta lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti.

Mentre la magistratura lavora per ricostruire i fatti, chi conosceva Abderrahim Fakir, prova a ricomporre il ritratto di un uomo, arrivato in Italia quando era un bambino, cresciuto qui, con una sua piccola azienda di pulizie e traslochi, e che oggi rischia di essere ricordato solo per come è morto. «Per noi è uno choc tremendo», racconta al telefono Rafia Boukhbiza, rappresentante della comunità marocchina di Bologna e presidente dell'associazione Sopra i Ponti. «Quando chi dovrebbe garantire la sicurezza diventa uno strumento della nostra insicurezza, qualcosa si spezza». Da anni, l'associazione segue decine di famiglie straniere con corsi di italiano, orientamento, tutela dei diritti e accompagnamento nelle pratiche amministrative. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Morte di Abderrahim Fakir, un amico: «Chi guarda da lontano vede gli scontri, chi vive questo lutto vede prima di tutto una persona che non c'è più. Non è importante oggi sapere com'era Abderrahim, se aveva sbagliato o se aveva dei problemi. In questa storia bisogna chiedersi chi l'ha ucciso e perché»

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Faranno il processo al morto. Sentir parlare la nipote della vittima per me è stato come rivivere un dolore. Così la senatrice Ilaria Cucchi intervenendo sul caso della morte di Abderrahim Fakir a Bologna, denunciando la macchina del fango contro la famiglia. x.com

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