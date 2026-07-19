Un uomo di 43 anni di origini marocchine è morto durante un controllo delle forze dell’ordine nel quartiere Pilastro di Bologna, domenica 19 luglio. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata, mentre le autorità eseguivano un’operazione di identificazione. Le circostanze precise della morte non sono ancora chiare e sono in corso accertamenti. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle cause o alle eventuali responsabilità.

Tragedia a Bologna, nel quartiere Pilastro, dove un uomo ha perso la vita mentre era in corso un controllo delle forze dell'ordine. Stando alle informazioni trasmesse fino ad ora, il fatto si è verificato nella tarda mattinata di stamani, domenica 19 luglio. L'intervento della Squadra Volanti della polizia si era reso necessario perché la vittima, tale Abderrahim Fakir, stava dando in escandescenze. Sul caso dovrà essere fatta chiarezza. Ma cosa sappiamo di Abderrahim Fakir? 43 anni, classe '83, l'uomo è nato in Marocco ma viveva in Italia da sette anni. Qui si era sposato e abitava a Borgonuovo, nel comune di Sasso Marconi. Lavorava in un'impresa di facchinaggio, con mansioni nella logistica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Ilgiornale.it - Chi era Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto durante l'arresto a Bologna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Abderrahim Fakir morto ammanettato a Bologna durante un controllo, disposta l'autopsia per il 43enneUn uomo di 43 anni è morto mentre era ammanettato durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna, domenica 19 luglio.

Bologna, 43enne Abderrahim Fakir muore dopo essere stato immobilizzato e legato da polizia, "la vittima aveva problemi di salute"Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna dopo essere stato immobilizzato e legato dalla polizia durante un controllo.

Bologna, chi era Abderrahim Fakir: morto durante un intervento della polizia, viveva in Italia da quando aveva 7 anniAbderrahim Fakir, 43 anni, l'uomo di origini marocchine morto a Bologna al quartiere Pilastro, era in Italia da quando aveva 7 anni e viveva con il fratello. Fakir era titolare di una ... ilmessaggero.it

Abderrahim Fakir, chi era il 43enne morto a Bologna: viveva in Italia da quando aveva 7 anni. La sorella: L'hanno ammazzatoAbderrahim Fakir, 43 anni, l'uomo di origini marocchine morto a Bologna al quartiere Pilastro, era in Italia da quando aveva 7 anni e viveva con ... msn.com