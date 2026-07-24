Abbiamo Modric per un po’ | rinnova per un altro anno al Milan

Il centrocampista croato continuerà a giocare per almeno un’altra stagione, firmando un rinnovo con il Milan. A quasi 40 anni, Modric proseguirà la sua esperienza con il club rossonero, dopo aver lasciato il Real Madrid nell’estate del 2025. Questo sarà il suo secondo anno con la squadra italiana. La decisione è stata annunciata ufficialmente, garantendo al giocatore di rimanere in attività anche nella prossima stagione.

2026-07-23 18:22:00 Il web è in trepidazione: Oggi ha vinto il calcio. Luca Modric Continuerà ad essere attivo per almeno un’altra stagione. Al suo 40 anni il centrocampista croato gareggerà al suo secondo anno in esso AC Milan dopo aver lasciato il Real Madrid nell’estate del 2025, una volta terminata la stagione 2024-25. Il club italiano ha confermato la sua continuità attraverso la sua reti sociali con il messaggio: “Il futuro porta ancora il suo nome. La storia rossonera di Luka continua”. IL rinnovo era un possibilità desiderata per l’ambiente di Milano anche se la decisione del calciatore non era ancora del tutto chiara. Infine, Modric prolungherà la sua permanenza a San Siro e continuerà a competere ai massimi livelli durante la stagione 2026-27. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Atta: Ho iniziato a giocare in porta. Giocare contro Modric è stato un sogno, mi allenavo col muro x.com