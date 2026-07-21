Luka Modric ha deciso di non appendere gli scarpini al chiodo e di prolungare il suo contratto col Milan di un ulteriore anno. Modric prolunga il contratto col Milan. Non era certo che il centrocampista croato continuasse a giocare coi rossoneri, specialmente dopo la mancata qualificazione in Champions League. Tuttavia, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ha raggiunto un accordo verbale con la società per prolungare di un altro anno il suo contratto dopo aver parlato anche col neo tecnico Ruben Amorim. BREAKING: Luka Modri? has verbally agreed to sign new deal at AC Milan. The Croatian legend continues and doesn’t retire with formal green light given to the club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Modric resterà al Milan un altro anno, accordo verbale raggiunto per prolungare il contratto

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