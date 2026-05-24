modric resta un altro anno al milan ma ci sono due condizioni

Luka Modric rimarrà al Milan per un altro anno, ma con due condizioni da rispettare. Il giocatore, che ha già deciso di continuare, attende che vengano soddisfatti certi requisiti prima di confermare il suo impegno. La notizia riguarda la prossima stagione e non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni necessarie. La decisione dipende quindi dal rispetto di questi requisiti da parte del club.

Luka Modric è pronto a restare ancora al Milan in vista della prossima stagione anche se ci sarebbero due condizioni per la permanenza del croato in rossonero. Modric detta le condizioni per restare al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 1985, il centrocampista ha vissuto un’ottima stagione a livello personale con la maglia del Milan. Massimiliano Allegri ha apprezzato moltissimo la volontà dell’ex Real Madrid di calarsi in una realtà diversa come quella rossonera, accettando anche un cambio di ruolo giocando in maniera più difensiva. Il contratto di Modric con il Milan terminerà il prossimo 30 giugno anche se il centrocampista ha la facoltà di prolungarlo fino al 2027. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Gol di modric l esultanza con la mano sul petto

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