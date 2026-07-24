Questa mattina in piazza Carducci sarà allestita una scena del crimine con un grande mozzicone di sigaretta in terra, circondato da sagome di animali marini minacciati dalla plastica e dai rifiuti. L’installazione vuole sensibilizzare i passanti sull’impatto dell’abbandono dei mozziconi di sigaretta sull’ambiente marino. Marevivo ha annunciato che non si tratta di un semplice allestimento, ma di un messaggio diretto alla cittadinanza per contrastare l’inciviltà.

La " Scena del crimine " apparirà stamani in piazza Carducci, in mezzo ai passanti, con un gigantesco mozzicone di sigaretta in terra circondato dalle sagome degli animali marini maggiormente minacciati dalla dispersione dei rifiuti nell’ambiente. L’abbandono dei mozziconi è infatti il tema della settima edizione di " Piccoli gesti, grandi crimini ", campagna di sensibilizzazione nazionale promossa dalla Fondazione Marevivo, in collaborazione con Bat Italia e con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’iniziativa, in agenda fino al 2 agosto in sei Comuni italiani, partirà oggi e domani da Pietrasanta e prevede, tra le varie cose, la distribuzione di 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abbandono mozziconi. Marevivo dice "no"

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