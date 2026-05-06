Ambiente stop all’abbandono di mozziconi | Erion Care premia i Comuni virtuosi

Erion Care, il primo consorzio italiano di Responsabilità Estesa del Produttore, ha annunciato premi per i Comuni che hanno adottato misure contro l’abbandono di mozziconi di sigarette. La decisione arriva in seguito a iniziative di sensibilizzazione e campagne di controllo in diverse aree del Paese. L’obiettivo è incentivare pratiche più responsabili e ridurre l’inquinamento causato dai mozziconi abbandonati nel territorio pubblico.

Erion Care, il primo Consorzio italiano di Responsabilità Estesa del Produttore dedicato alla gestione dei rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri, ha indetto un bando nazionale rivolto a Comuni, enti territoriali e aziende dell’igiene urbana che, grazie ad iniziative dedicate, si distinguono per la lotta contro l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente. Tali iniziative verranno ufficialmente riconosciute dal Consorzio come ‘buone pratiche’ e le migliori tra esse saranno premiate durante la prossima edizione di Ecomondo. I rifiuti dei prodotti del tabacco sono tra quelli maggiormente presenti nelle nostre città, parchi, spiagge – ricorda Erion Care -.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Insieme contro l’abbandono dei mozziconiUna giornata dedicata alla lotta contro il littering (che indica la cattiva abitudine di gettare a terra piccoli rifiuti) dei mozziconi di sigarette:... Mozziconi di sigaretta: cos’è il littering e perché fa male all’ambienteRoma, 21 marzo 2026 – Ogni anno nel mondo si consumano seimila miliardi di sigarette (79 miliardi solo in Italia), 4,5mila miliardi di mozziconi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mozziconi, parte la sfida: Erion Care premia i Comuni più virtuosi; ERION CARE PROMUOVE UN BANDO NAZIONALE PER LE INIZIATIVE LOCALI CONTRO L'ABBANDONO DEI MOZZICONI; Erion Care promuove il bando buone pratiche. Erion Care, bando nazionale contro abbandono mozziconiErion Care ha indetto un bando rivolto a Comuni, enti territoriali e aziende dell’igiene urbana contro l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente ... ecodallecitta.it Mozziconi, parte la sfida: Erion Care premia i Comuni più virtuosiUn bando nazionale per combattere l'abbandono dei filtri di sigaretta. Erion Care, consorzio per i rifiuti da prodotti del tabacco, cerca le migliori iniziative locali e le premierà a Ecomondo 2026. alternativasostenibile.it Comuni, enti territoriali e operatori di igiene urbana potranno ottenere il patrocinio di #ErionCare per i loro progetti dedicati alla riduzione di uno dei #rifiuti più diffusi e inquinanti: i #mozziconi di #sigaretta. Le iniziative più virtuose saranno premiate a #Ecomon - facebook.com facebook #Erion Care, bando nazionale contro abbandono #mozziconi x.com